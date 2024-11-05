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Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

Киев  •  УНН

11:49 • 5538 просмотра

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Кабмин утвердил программу льготного кредитования для критически важных предприятий ОПК с займами до 500 млн грн. Средства можно использовать на производство оружия и военной техники под 5% годовых сроком до 5 лет.

Кабинет министров принял новую программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса, по которой компании, которые Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности признает критически важными, смогут получить льготный кредит до 500 млн гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Более 500 оборонных предприятий работают и производят разнообразное оружие: боеприпасы, дроны, пушки, бронемашины. Мы заинтересованы в том, чтобы таких производителей становилось все больше и больше. Поэтому сегодня одобряем новую программу льготного кредитования ОПК. Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить кредит до 500 млн грн, до 5 лет, под 5% годовых

- сказал Шмыгаль. 

Премьер подчеркнул, что средства можно будет потратить либо на пополнение оборотного капитала, либо на реализацию инвестиционных проектов.

«Ожидаем, что уже в следующем году объемы производства оружия существенно превысят нынешние показатели», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что Кабмин утвердил порядок предоставления финансовой государственной поддержки предприятиям, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, и порядок использования средств.

«Порядок предоставления финансовой государственной поддержки определяет условия, критерии и механизм предоставления финансовой государственной поддержки предприятиям, в том числе с иностранными инвестициями, которые участвуют в выполнении мероприятий государственных целевых программ, связанных с развитием оборонно-промышленного комплекса, через удешевление стоимости кредитов.

Предусмотрено, что предоставление государственной поддержки предприятиям осуществляется через Фонд развития предпринимательства.

Порядок использования средств определяет механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе «Возмещение процентов по кредитам, которые предоставляются предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые участвуют в выполнении мероприятий государственных целевых программ, связанных с развитием оборонно-промышленного комплекса», - сообщил Мельничук.

Также министр Минстратегпрома Герман Сметанин добавил, что процентная ставка для производителей составит 5%, остальные проценты будут оплачены за счет бюджета. На реализацию программы уже есть финансирование в размере 263,4 млн гривен до конца года.

Размер кредита - до 100 миллионов гривен на оборотный капитал до 3 лет, и до 500 миллионов на инвестиционные проекты до 5 лет

- отметил Сметанин. 

Он отметил, что средства можно использовать на разработку, изготовление, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения, которые используются для удовлетворения потребностей Сил обороны.

Напомним,

Вчера, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где, в частности, обсудили украинское производство - снаряды, оружие, техника, средства РЭБ, дроны. Результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.

Павел Башинский

Павел Башинский

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