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В госбюджет от ОВГЗ привлекли до 30 млрд грн в январе: куда пойдут деньги

В госбюджет от ОВГЗ привлекли до 30 млрд грн в январе: куда пойдут деньги

Киев  •  УНН

 • 7434 просмотра

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В январе 2025 года Минфин привлек 29,5 млрд грн от выпуска государственных облигаций. В обращении находятся ОВГЗ на более 1,85 трлн грн, наибольшая доля у коммерческих банков и НБУ.

В январе через выпуск ОВГЗ в госбюджет привлекли до 30 млрд грн. Средства направляются на приоритетные потребности в условиях военного положения. Об этом сообщили в Минфине в среду, пишет УНН.

В январе 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 29,5 млрд грн. Безопасность и оборона является главным направлением для направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ

- сообщили в министерстве.

Сообщается, что средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в январе равнялась 14,89%.

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Отмечается, что инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью "продолжают способствовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны".

Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть01.01.25, 06:00 • 98127 просмотров

Указано, что на начало февраля в обращении находятся ОВГЗ на более 1,85 трлн гривен. Наибольшая доля находится у коммерческих банков (47,4%) и НБУ (36,6%). Доля юридических лиц и физических лиц - 9,6% и 4,2% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,1%, страховых компаний - 1,1%, а территориальных общин - 0,02%.

Объем инвестиций физических лиц за год (31 января 2025 года к 31 января 2024 года) вырос на 25%, юридических лиц - на 17%. 

В то же время доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет на конец января 2025 года 9,6% и 4,2% соответственно (в январе 2024 года - 9,2% и 3,6% соответственно).  

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Всего в течение военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Минфин, как указано, привлек почти 1,5 трлн грн в эквиваленте.

Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в этом году04.10.24, 10:44 • 13117 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
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