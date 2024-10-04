Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в этом году

По состоянию на 1 октября 2024 года, 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено за счет государственных облигаций на внутреннем рынке, что составляет 10,1 млрд долларов США.

Пишет УНН со ссылкой на Минфин.

В 2024 году 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено через выпуск государственных облигаций на внутреннем рынке.

По состоянию на 1 октября общий объем бюджетного финансирования составил 34,6 млрд долларов США, из которых 24,5 млрд поступили от международных партнеров, а 10,1 млрд - из ОВГЗ.

В сентябре финансирование выросло на 2,1 млрд долларов благодаря выпуску облигаций, а также на 11 млн долларов за счет транша от Банка развития Совета Европы.

Напомним

Министерство финансов сообщает, что в течение июля бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн.