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Госдолг Украины достигает 87,9% ожидаемого ВВП в 2024 году - Минфин

Госдолг Украины достигает 87,9% ожидаемого ВВП в 2024 году - Минфин

Киев  •  УНН

 • 8007 просмотра

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{"Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. Средневзвешенная стоимость долга снизилась с 7,79% до 5,09%, а срочность выросла с 6,27 до 12,26 лет."}

Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. При этом государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году. Об этом сообщает Министерство финансов, пишет УНН.

Детали

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составил 6,98 трлн грн, что эквивалентно 166,1 млрд долларов США. В частности, государственный и гарантированный внешний долг достиг 5,05 трлн грн (72,3% от общего долга) или 120,1 млрд долларов США, тогда как внутренний долг - 1,93 трлн грн (27,7%) или 46,0 млрд долларов США.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%

- сообщили в Минфине.

В течение года сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на 1,46 трлн грн (20,7 млрд долларов США), как указано, "в основном в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров".

Крупнейшим источником бюджетного финансирования в 2024 году стала поддержка ЕС: долг по льготным кредитам от Европейского Союза вырос на 600,5 млрд грн (11,1 млрд долларов США), причем выплаты по обслуживанию этого долга будут компенсированы странами ЕС.

Наблюдается тенденция к увеличению сроков государственного долга и снижению его стоимости. Так, с 2022 года средневзвешенная стоимость долга снизилась в 1,5 раза (с 7,79% до 5,09%), а срочность удвоилась - с 6,27 до 12,26 лет.

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В структуре долга: 58% приходится на льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, 28% - на ценные бумаги внутреннего рынка, 12% - на внешние облигации, а 2% - на займы от коммерческих банков и финансовых учреждений.

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В 2024 году Министерство финансов провело 201 аукцион по размещению ОВГЗ, привлекая 640 млрд грн на покрытие бюджетного дефицита. Уровень рефинансирования рыночных ОВГЗ на 31 декабря 2024 года составил 167%, в том числе для гривневых облигаций - 200%, в долларах США - 115%, а в евро - 83%.

В госбюджет от ОВГЗ привлекли до 30 млрд грн в январе: куда пойдут деньги05.02.25, 15:51 • 21362 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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