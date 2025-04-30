Ночная атака по Днепру: в ОВА рассказали подробности

В ночь на среду, 30 апреля, враг нанес массированную "шахедную" атаку по городу, в результате которой погиб 53-летний мужчина, 78-летний местный житель получил ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, наибольшие разрушения понес частный сектор Днепра.

В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже усмирили. Один дом местных уничтожен, еще несколько – разбиты. Повреждено и предприятие. Также изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка - рассказал Лысак.

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Он также проинформировал, что накануне вечером агрессор терроризировал Никопольский район - применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам.

Ближе к утру противник ударил из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде. Загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. Задело и линии электропередач - констатировал председатель ОВА.

Он добавил, что защитники неба работали без остановки, в результате уничтожили над областью 9 БпЛА.

Напомним

В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прозвучало несколько взрывов. По информации местных пабликов, город находится под атакой вражеских "шахедов". Один из дронов попал в жилой дом. Погиб один человек.

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