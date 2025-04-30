Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

В ніч на середу, 30 квітня, ворог завдав масованої "шахедної" атаки по місту, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік, 78-річний місцевий житель отримав поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

За його словами, найбільших руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра.

У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик

небензя в ООН цинічно звинуватив Україну в жертвах серед населення внаслідок ударів по Кривому Рогу та Сумах

Він також поінформував, що напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район - застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді. Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач