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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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29 квітня, 15:28 • 92404 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

Київ • УНН

 • 2866 перегляди

У ніч на 30 квітня ворог атакував Дніпро "шахедами", загинув 53-річний чоловік, поранено 78-річного. Пошкоджено приватний сектор, підприємство та інфраструктуру Нікопольського району.

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

В ніч на середу, 30 квітня, ворог завдав масованої "шахедної" атаки по місту, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік, 78-річний місцевий житель отримав поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, найбільших руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра.

У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик

- розповів Лисак.

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Він також поінформував, що напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район - застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді. Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач

- констатував голова ОВА.

Він додав, що оборонці неба працювали без упину, в результаті знищили над областю 9 БпЛА.

Нагадаємо

У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих паблів, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Один із дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна людина.

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Вадим Хлюдзинський

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