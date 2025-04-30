Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці
Київ • УНН
У ніч на 30 квітня ворог атакував Дніпро "шахедами", загинув 53-річний чоловік, поранено 78-річного. Пошкоджено приватний сектор, підприємство та інфраструктуру Нікопольського району.
В ніч на середу, 30 квітня, ворог завдав масованої "шахедної" атаки по місту, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік, 78-річний місцевий житель отримав поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, найбільших руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра.
У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик
небензя в ООН цинічно звинуватив Україну в жертвах серед населення внаслідок ударів по Кривому Рогу та Сумах30.04.25, 02:01 • 2160 переглядiв
Він також поінформував, що напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район - застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.
Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді. Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач
Він додав, що оборонці неба працювали без упину, в результаті знищили над областю 9 БпЛА.
Нагадаємо
У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих паблів, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Один із дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна людина.
ООН: росія посилила атаки на Україну під час переговорів про мир30.04.25, 06:36 • 2542 перегляди