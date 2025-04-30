ООН: росія посилила атаки на Україну під час переговорів про мир
Київ • УНН
Заступниця генсека ООН заявила про посилення атак рф на Україну, незважаючи на переговори про мир. Кількість жертв серед цивільних зростає, ставлячи під загрозу стабільність в Європі.
росія посилила атаки на Україну - на тлі переговорів про мир. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє УНН.
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Вона, зокрема, зазначила, що лише у квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа, ще 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша, ніж у березні, коли кількість жертв була у 1,5 рази вища, ніж у лютому.
За останні кілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залученню сторін до переговорів. Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст
Вона додала, що повномасштабне вторгнення рф в Україну "є кричущим викликом фундаментальним принципам, що ставить під загрозу стабільність у Європі й міжнародний порядок загалом".
Нагадаємо
Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що Україна хоче миру як ніхто інший, однак не готова прийняти його за будь-яку ціну. За її словами, будь-які майбутні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України.
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