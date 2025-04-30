ООН: росія посилила атаки на Україну під час переговорів про мир

росія посилила атаки на Україну - на тлі переговорів про мир. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє УНН.

Вона, зокрема, зазначила, що лише у квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа, ще 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша, ніж у березні, коли кількість жертв була у 1,5 рази вища, ніж у лютому.

За останні кілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залученню сторін до переговорів. Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст