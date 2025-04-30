Заступниця глави МЗС на Радбезі ООН: Україна не прийме мир за будь-яку ціну

Україна хоче миру як ніхто інший, однак не готова прийняти його за будь-яку ціну. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, повідомляє УНН.

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Вона, зокрема, прокоментувала заяву російського диктатора володимира путіна щодо триденного перемир’я 8-10 травня.

Якщо Росія так сильно бажає припинити війну, то чому б не почати перемир'я сьогодні? Навіщо чекати 8 березня? Ця пропозиція не має жодного стосунку до миру - сказала Беца.

За її словами, будь-які майбутні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України.

По-перше, Україна ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, російськими. По-друге, не погодиться з жодним іноземним диктатом щодо структури, чисельності та інших характеристик збройних сил. По-третє, ми не приймемо ніяких обмежень суверенітету України, нашої внутрішньої і зовнішньої політики, у тому числі щодо вибору альянсів, до яких ми хотіли б приєднатися - пояснила заступниця глави МЗС України.

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Вона підкреслила, що тимчасове припинення вогню, якщо воно буде досягнуто, не повинне призвести до замороження конфлікту, а має стати кроком до міцного миру на основі справедливості.

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя під час засідання Радбезу ООН звинуватив Україну в жертвах серед цивільного населення в Кривому Розі та Сумах нібито через те, що росія цілила по військових об’єктах, які Україна розміщує серед житлової забудови. За його словами, рф наголошує "на факті, що російські збройні сили цілять лише по військовим об’єктам".

Виконувач обов’язки заступника постпреда США при ООН Джон Келлі заявив, що відповідальність за припинення війни лежить на обидвох країнах - росії та Україні. За його словами, і москва, і Київ можуть отримати "величезні вигоди" від погодження на мирні пропозиції США.

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