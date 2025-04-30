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Заместитель главы МИД на Совбезе ООН: Украина не примет мир любой ценой

Киев • УНН

 • 406 просмотра

По словам Марьяны Бецы, Украина стремится к миру, но не уступит суверенитетом, территориями и выбором альянсов. Любое перемирие должно стать шагом к справедливому миру, а не замораживанием конфликта.

Заместитель главы МИД на Совбезе ООН: Украина не примет мир любой ценой

Украина хочет мира как никто другой, однако не готова принять его любой ценой. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает УНН.

Детали

Она, в частности, прокомментировала заявление российского диктатора владимира путина о трехдневном перемирии 8-10 мая.

Если Россия так сильно желает прекратить войну, то почему бы не начать перемирие сегодня? Зачем ждать 8 марта? Это предложение не имеет никакого отношения к миру

- сказала Беца.

По ее словам, любые будущие договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины.

Во-первых, Украина никогда не признает никакие временно оккупированные территории Украины, в том числе Крым, российскими. Во-вторых, не согласится ни с каким иностранным диктатом относительно структуры, численности и других характеристик вооруженных сил. В-третьих, мы не примем никаких ограничений суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в том числе относительно выбора альянсов, к которым мы хотели бы присоединиться

- пояснила заместитель главы МИД Украины.

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Она подчеркнула, что временное прекращение огня, если оно будет достигнуто, не должно привести к замораживанию конфликта, а должно стать шагом к прочному миру на основе справедливости.

Напомним

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя во время заседания Совбеза ООН обвинил Украину в жертвах среди гражданского населения в Кривом Роге и Сумах якобы из-за того, что россия целила по военным объектам, которые Украина размещает среди жилой застройки. По его словам, рф отмечает "на факте, что российские вооруженные силы целят только по военным объектам".

Исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли заявил, что ответственность за прекращение войны лежит на обеих странах - россии и Украине. По его словам, и москва, и Киев могут получить "огромные выгоды" от согласия на мирные предложения США.

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Вадим Хлюдзинский

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