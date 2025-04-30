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ООН: россия усилила атаки на Украину во время переговоров о мире

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Заместитель генсека ООН заявила об усилении атак рф на Украину, несмотря на переговоры о мире. Количество жертв среди гражданских растет, ставя под угрозу стабильность в Европе.

ООН: россия усилила атаки на Украину во время переговоров о мире

россия усилила атаки на Украину - на фоне переговоров о мире. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает УНН.

Детали

Она, в частности, отметила, что только в апреле погиб по меньшей мере 151 гражданское лицо, еще 697 получили ранения. По ее словам, эта цифра еще больше, чем в марте, когда количество жертв было в 1,5 раза выше, чем в феврале.

За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам. Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов

- сказала Дикарло.

Она добавила, что полномасштабное вторжение рф в Украину "является вопиющим вызовом фундаментальным принципам, что ставит под угрозу стабильность в Европе и международный порядок в целом".

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время заседания Совета безопасности ООН заявила, что Украина хочет мира как никто другой, однако не готова принять его любой ценой. По ее словам, любые будущие договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины.

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Вадим Хлюдзинский

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