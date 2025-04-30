ООН: россия усилила атаки на Украину во время переговоров о мире

россия усилила атаки на Украину - на фоне переговоров о мире. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает УНН.

Она, в частности, отметила, что только в апреле погиб по меньшей мере 151 гражданское лицо, еще 697 получили ранения. По ее словам, эта цифра еще больше, чем в марте, когда количество жертв было в 1,5 раза выше, чем в феврале.

За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам. Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов