Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год
Киев • УНН
CBS отложила премьеру сериала "Эйнштейн" о правнуке Альберта Эйнштейна с Мэтью Греем Габлером в главной роли. Сеть решила, что не имеет места для него в расписании 2025-26 годов.
Американская телесеть CBS подсчитала, что в расписании следующего сезона не будет места для недавно заказанного драматического сериала "Эйнштейн" (Einstein), отложив его на год, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Неделю назад сеть объявила о заказе сериала, в котором "выпускник" "Мыслить как преступник" (Criminal Minds) Мэтью Грей Габлер играет правнука знаменитого физика. Однако, когда CBS начала составлять расписание на сезон 2025-26 годов, сеть решила, что у нее нет места (времени), чтобы вписать "Эйнштейна" в расписание.
После этого, похоже, было достаточно легко решить перенести сериал на сезон 2026-27 годов, пишет издание.
"Эйнштейн" был одним из двух новых сериалов, заказанных CBS на прошлой неделе; другой, комедия о рабочем месте под названием DMV, все еще готовится к следующему сезону. В 2025-2026 годах сеть также представит три новые драмы, основанные на текущих или недавно завершенных шоу: Boston Blue, спин-офф Blue Bloods, который следует за Дэнни Рейганом Донни Уолберга в новом городе; CIA, действие которого происходит в той же вымышленной вселенной, что и FBI; и Sheriff Country, спин-офф Fire Country, который CBS заказала более года назад.
Основанный на немецком сериале, "Эйнштейн" сосредотачивается на Льюисе Эйнштейне (Габлер), "блестящем, но бесцельном" правнуке Альберта Эйнштейна и штатном профессоре Принстона, который попадает в неприятности с законом. Его заставляют работать, помогая детективу (Роза Салазар) раскрывать ее самые запутанные дела.
CBS объявит расписание на 2025-2026 годы 7 мая.
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