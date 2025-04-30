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Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

Київ • УНН

 • 11593 перегляди

CBS відклала прем'єру серіалу "Ейнштейн" про правнука Альберта Ейнштейна з Метью Греєм Габлером у головній ролі. Мережа вирішила, що не має місця для нього в розкладі 2025-26 років.

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

Американська телемережа CBS підрахувала, що у розкладі наступного сезону не буде місця для нещодавно замовленого драматичного серіалу "Ейнштейн" (Einstein), відклавши його на рік, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Тиждень тому мережа оголосила про замовлення серіалу, у якому "випускник" "Криміналісти: мислити як злочинець" (Criminal Minds) Метью Грей Габлер грає правнука знаменитого фізика. Однак, коли CBS почала складати розклад на сезон 2025-26 років, мережа вирішила, що вона не має місця (часу), щоб вписати "Ейнштейна" в розклад.

Після цього, схоже, було досить легко вирішити перенести серіал на сезон 2026-27 років, пише видання.

"Ейнштейн" був одним із двох нових серіалів, замовлених CBS минулого тижня; інший, комедія про робоче місце під назвою DMV, все ще готується до наступного сезону. У 2025-2026 роках мережа також представить три нові драми, засновані на поточних або нещодавно завершених шоу: Boston Blue, спін-офф Blue Bloods, який слідує за Денні Рейганом Донні Волберга в новому місті; CIA, дія якого відбувається в тому ж вигаданому всесвіті, що і FBI; та Sheriff Country, спін-офф Fire Country, який CBS замовила понад рік тому.

Заснований на німецькому серіалі, "Ейнштейн" зосереджується на Льюїсі Ейнштейні (Габлер), "блискучому, але безцільному" правнуку Альберта Ейнштейна та штатному професорі Прінстона, який потрапляє у неприємності із законом. Його змушують працювати, допомагаючи детективу (Роза Салазар) розкривати її найзаплутаніші справи.

CBS оголосить розклад на 2025-2026 роки 7 травня.

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час19.04.25, 18:04 • 80909 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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