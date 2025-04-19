П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час
Київ • УНН
Серіали-антології: кожна серія – нова історія. У добірці: "Inside No. 9", "Фарго", "Дивовижні історії", "Геній", "Ворожнеча" з унікальним сюжетом та акторами.
Серіали-антології - це такі серіали, де кожен сезон або навіть кожна серія розповідає окрему, завершену історію з новими персонажами, сюжетом і, часто, тематикою. Це дозволяє авторам експериментувати, а глядачам - насолоджуватися чимось новим без необхідності слідкувати за довгим сюжетом. УНН пропонує підбірку чудових фільмів які можно подивитися теплими весняними вихідними.
У дев'ятому номері (Inside No. 9) 2014–2024
Кожна серія цього серіалу є окремою історію, яка поєднує в собі жанри драми, детективу, хорору, трилеру. Але ці історії поєднує лише один елемент: число 9. Це може бути кабінет, поверх, готельний номер, квартира тощо.
- жанр: драма, детектив, трилер, комедія, кримінал, жахи;
- країна: Велика Британія;
- режисер: Гільєм Моралес, Девід Керр, Метт Ліпсі;
- актори: Ріс Шерсміт, Стів Пембертон, Дерек Джекобі, Еймі-Ффіон Едвардс, Кетрін Паркінсон, Деніс Лоусон, Розі Кавальєро, Шерідан Сміт, Крістофер Вітлоу.
Фарго (Fargo) 2014–2024
Події серіалу відбуваються у холодних та сніжних штатах США – в Міннесоті або Північній Дакоті. В першому сезоні, Лорн Малво, вбивця-маньяк, який тероризує невелике містечко Фарго потрапляє в аварію. У лікарні, він зустрічає страхового агента Лестера, життя якого різко змінюється після зустрічі.
- жанр: драма, кримінал, комедія;
- країна: США;
- режисер: Рендал Ейнгорн, Адам Берншстейн;
- актори: Білі Боб Торнтон, Мартін Фрімен, Елісон Толмен, Колін Генкс, Боб Оденкерк, Кірстен Данст, Патрік Вілсон.
Дивовижні історії (Amazing Stories) 2020
Ця антологія створена за ідеями Стівена Спілберга. Серіал розповідає про людські мрії, страхи, надії та фантазії через елементи паранормальних явищ. В одній серії герої подорожуватиме у часі, в іншій – отримає незвичайні сили, які змінять його життя.
- жанр: фантастика, драма, фентезі, пригоди;
- країна: США;
- режисер: Майкл Діннер, Сюзанна Фогель, Кріс Лонг;
- актори: Гейлі Кілгор, Ділан О'Браєн, Емірі Крачфілд, Вікторія Педретті, Шейн Пол МакГі.
Геній (Genius) 2017
Кожний сезон серіалу розповідає історію про видатну особу, яка колись зробила вплив в сучасний світ. Життя та проблеми фізика Ейнштейна; Стосунки та розвиток художника Пабло Пікассо; Справедливість та сміливість Арети Франклін та Мартіна Лютер Кінга. Це не просто розповіді про видатних людей, а спроба представити їх живими, не просто історичними іконами.
- жанр: історичні, біографія, драма;
- країна: США;
- режисер: Джеймс Гоуз, Мінкі Спіро, Рон Говард;
- актори: Джеффрі Раш, Джонні Флінн, Ніколас Роу, Саманта Коллі, Джон Флетчер, Алісія фон Ріттберг, Сільвія Бухбаєр, Т.Р. Найт, Люсі Расселл.
Ворожнеча (Feud) 2017–2024
Кожний сезон серіалу розповідає про конфлікти відомих осіб, історичні суперництва та ворожнечу у світі кіно, мистецтва тощо. Перший сезон розповідає про Джоан Кроуфорд та Бетт Девіс, дві відомі актриси не дуже ладили під час знімання фільму "Що сталося з Бебі Джейн?".
- жанр: драма, біографія;
- країна: США;
- режисер: Гас Ван Сент, Райан Мерфі, Гвінет Гордер-Пейтон;
- актори: Сьюзен Сарандон, Джессіка Ленг, Джуді Девіс, Джекі Гоффман, Альфред Моліна, Стенлі Туччі, Елісон Райт, Дайан Лейн, Моллі Рінгволд.