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Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский
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Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

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Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

Киев • УНН

 • 5418 просмотра

Сериалы-антологии: каждая серия – новая история. В подборке: "Inside No. 9", "Фарго", "Удивительные истории", "Гений", "Вражда" с уникальным сюжетом и актерами.

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

Сериалы-антологии - это такие сериалы, где каждый сезон или даже каждая серия рассказывает отдельную, завершенную историю с новыми персонажами, сюжетом и, часто, тематикой. Это позволяет авторам экспериментировать, а зрителям - наслаждаться чем-то новым без необходимости следить за длинным сюжетом. УНН предлагает подборку замечательных фильмов, которые можно посмотреть теплыми весенними выходными.

В девятом номере (Inside No. 9) 2014–2024

Каждая серия этого сериала является отдельной историей, которая сочетает в себе жанры драмы, детектива, хоррора, триллера. Но эти истории объединяет только один элемент: число 9. Это может быть кабинет, этаж, гостиничный номер, квартира и тому подобное.

  • жанр: драма, детектив, триллер, комедия, криминал, ужасы;
    • страна: Великобритания;
      • режиссер: Гильем Моралес, Дэвид Керр, Мэтт Липси;
        • актеры: Рис Шерсмит, Стив Пембертон, Дерек Джекоби, Эйми-Ффион Эдвардс, Кэтрин Паркинсон, Денис Лоусон, Рози Кавальєро, Шеридан Смит, Кристофер Витлоу.

          Фарго (Fargo) 2014–2024

          События сериала происходят в холодных и снежных штатах США – в Миннесоте или Северной Дакоте. В первом сезоне, Лорн Малво, убийца-маньяк, терроризирующий небольшой городок Фарго попадает в аварию. В больнице, он встречает страхового агента Лестера, жизнь которого резко меняется после встречи.

          • жанр: драма, криминал, комедия;
            • страна: США;
              • режиссер: Рендал Эйнгорн, Адам Берншстейн;
                • актеры: Били Боб Торнтон, Мартин Фримен, Элисон Толмен, Колин Генкс, Боб Оденкерк, Кирстен Данст, Патрик Вилсон.

                  Удивительные истории (Amazing Stories) 2020

                  Эта антология создана по идеям Стивена Спилберга. Сериал рассказывает о человеческих мечтах, страхах, надеждах и фантазиях через элементы паранормальных явлений. В одной серии герои будут путешествовать во времени, в другой – получат необычные силы, которые изменят его жизнь.

                  • жанр: фантастика, драма, фэнтези, приключения;
                    • страна: США;
                      • режиссер: Майкл Диннер, Сюзанна Фогель, Крис Лонг;
                        • актеры: Гейли Килгор, Дилан О'Брайен, Эмири Крачфилд, Виктория Педретти, Шейн Пол МакГи.

                          Гений (Genius) 2017

                          Каждый сезон сериала рассказывает историю о выдающейся личности, которая когда-то оказала влияние в современный мир. Жизнь и проблемы физика Эйнштейна; Отношения и развитие художника Пабло Пикассо; Справедливость и смелость Ареты Франклин и Мартина Лютер Кинга. Это не просто рассказы о выдающихся людях, а попытка представить их живыми, не просто историческими иконами.

                          • жанр: исторические, биография, драма;
                            • страна: США;
                              • режиссер: Джеймс Гоуз, Минки Спиро, Рон Говард;
                                • актеры: Джеффри Раш, Джонни Флинн, Николас Роу, Саманта Колли, Джон Флетчер, Алисия фон Риттберг, Сильвия Бухбаер, Т.Р. Найт, Люси Расселл.

                                  Вражда (Feud) 2017–2024

                                  Каждый сезон сериала рассказывает о конфликтах известных лиц, исторических соперничествах и вражде в мире кино, искусства и тому подобное. Первый сезон рассказывает о Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, две известные актрисы не очень ладили во время съемок фильма "Что случилось с Бэби Джейн?".

                                  • жанр: драма, биография;
                                    • страна: США;
                                      • режиссер: Гас Ван Сент, Райан Мерфи, Гвинет Гордер-Пейтон;
                                        • актеры: Сьюзен Сарандон, Джессика Ленг, Джуди Дэвис, Джеки Гоффман, Альфред Молина, Стэнли Туччи, Элисон Райт, Дайан Лейн, Молли Рингволд.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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