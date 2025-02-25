Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

ukenru
Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 18318 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 23066 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 65468 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 100154 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 102073 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 125437 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 114843 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 109785 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105825 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 98788 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 101647 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 102771 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 101449 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

04:12 • 52263 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 101251 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 101251 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 169547 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 249242 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 253130 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 227910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 41250 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 125274 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 141133 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 121257 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 172018 просмотра
Актуальное
Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

Киев  •  УНН

 • 10783 просмотра

Read in English

Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.

25 февраля биткоин упал до 6-недельного минимума на фоне возобновления торговой напряженности в мире и проблем на крупной криптовалютной бирже, что подорвало доверие инвесторов и спровоцировало масштабную распродажу.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.

По состоянию на 08:54 по киевскому времени биткоин подешевел на 4,6% - до $91 633, обновив минимум с 13 января на уровне $91 625.

Резкое падение было вызвано тем, что Трамп подтвердил намерение ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады с 4 марта. Несмотря на продолжающиеся переговоры и усилия обеих соседних стран по усилению контроля на границе и борьбе с нелегальным оборотом фентанила, администрация США остается непоколебимой.

Эта ситуация создает дополнительную неопределенность на глобальных рынках, в том числе и в криптовалютном секторе. Инвесторы опасаются, что торговые пошлины могут подорвать экономические отношения между странами, что заставит их отказываться от рисковых активов, таких как криптовалюты.

Аналитики прогнозируют, что введение тарифов может спровоцировать рост инфляции и замедление экономического роста - факторы, которые традиционно подрывают доверие инвесторов к волатильным рынкам, в частности криптовалютному.

Хотя некоторые воспринимают биткоин как защиту от экономической нестабильности, текущая ситуация свидетельствует об осторожном подходе инвесторов на фоне высокой неопределенности.

Кроме того, ситуация обострилась после масштабного взлома криптобиржи Bybit, расположенной в Дубае. В результате атаки хакеры похитили Ethereum на сумму около $1,5 млрд. Это один из крупнейших инцидентов в истории цифровых валют.

Киберпреступники применили сложную фишинговую схему, заставив руководство Bybit одобрить переводы на неавторизованные кошельки, что привело к значительным потерям. Биржа заверила пользователей в своей платежеспособности, выделив кредиты для покрытия убытков и усилив меры безопасности.

Однако даже эти действия не смогли полностью успокоить рынок - инцидент лишь усилил беспокойство относительно безопасности цифровых активов, создав дополнительное давление на биткоин.

Криптовалютный рынок во вторник демонстрировал общее падение. Инвесторы избавлялись от спекулятивных активов, что привело к снижению цен не только биткоина, но и альткоинов.

Ethereum потерял 8,7%, упав до $2 493,15. XRP подешевел на 9,3% - до $2,261. Solana упала на 12,5%, Cardano - на 8,8%, а Polygon - на 8,1%. Среди мем-токенов Dogecoin снизился на 9,3%, а $TRUMP - на 14%.

Напомним,

Рэпер и дизайнер Канье Уэст, известный также как Ye, анонсировал запуск собственного криптовалютного токена YZY. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЭкономикаНовости МираТехнологии
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
meksikaМексика
dubaiДубай
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада

Обратиться по вопросам размещения рекламы