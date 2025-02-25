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15 березня, 19:03 • 118835 перегляди

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15 березня, 13:44 • 177376 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 115834 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107167 перегляди

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Біткоїн обвалився до 6-тижневого мінімуму: яка причина

Біткоїн обвалився до 6-тижневого мінімуму: яка причина

Київ • УНН

 • 30742 перегляди

Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.

25 лютого біткоїн впав до 6-тижневого мінімуму на тлі відновлення торговельної напруженості у світі та проблем на великій криптовалютній біржі, що підірвало довіру інвесторів і спровокувало масштабний розпродаж.

Про це пише УНН з посиланням на Investing.

Станом на 08:54 за київським часом біткоїн подешевшав на 4,6% – до $91 633, оновивши мінімум із 13 січня на рівні $91 625.

Різке падіння було спричинене тим, що Трамп підтвердив намір запровадити тарифи на імпорт із Мексики та Канади з 4 березня. Попри триваючі переговори та зусилля обох сусідніх країн щодо посилення контролю на кордоні й боротьби з нелегальним обігом фентанілу, адміністрація США залишається непохитною.

Ця ситуація створює додаткову невизначеність на глобальних ринках, зокрема й у криптовалютному секторі.Інвестори побоюються, що торговельні мита можуть підірвати економічні відносини між країнами, що змусить їх відмовлятися від ризикових активів, таких як криптовалюти.

Аналітики прогнозують, що введення тарифів може спровокувати зростання інфляції та уповільнення економічного зростання – чинники, які традиційно підривають довіру інвесторів до волатильних ринків, зокрема криптовалютного.

Хоча деякі сприймають біткоїн як захист від економічної нестабільності, поточна ситуація свідчить про обережний підхід інвесторів на тлі високої невизначеності.

Крім того, ситуація загострилася після масштабного зламу криптобіржі Bybit, розташованої в Дубаї. Унаслідок атаки хакери викрали Ethereum на суму близько $1,5 млрд. Це один із найбільших інцидентів в історії цифрових валют.

Кіберзлочинці застосували складну фішингову схему, змусивши керівництво Bybit схвалити перекази на неавторизовані гаманці, що призвело до значних втрат. Біржа запевнила користувачів у своїй платоспроможності, виділивши кредити для покриття збитків і посиливши заходи безпеки.

Однак навіть ці дії не змогли повністю заспокоїти ринок – інцидент лише посилив занепокоєння щодо безпеки цифрових активів, створивши додатковий тиск на біткоїн.

Криптовалютний ринок у вівторок демонстрував загальне падіння. Інвестори позбувалися спекулятивних активів, що спричинило зниження цін не лише біткоїна, а й альткоїнів.

Ethereum втратив 8,7%, впавши до $2 493,15. XRP подешевшав на 9,3% – до $2,261. Solana впала на 12,5%, Cardano – на 8,8%, а Polygon – на 8,1%.Серед мем-токенів Dogecoin знизився на 9,3%, а $TRUMP – на 14%.

Нагадаємо

Репер та дизайнер Каньє Вест, відомий також як Ye, анонсував запуск власного криптовалютного токена YZY. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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