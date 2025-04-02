Биткоин стабилен, но другие криптовалюты падают из-за пошлин Трампа

Биткоин стабилизировался в среду из-за незначительной покупки криптовалюты, поскольку трейдеры опасаются рисковать в ожидании новых торговых пошлин от президента США Дональда Трампа, которые должны быть введены 2 апреля. Однако остальная криптовалюта потеряла в цене.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Investing.

На этой неделе крупнейшая в мире криптовалюта немного восстановилась после значительного падения в первом квартале 2025 года. Но это восстановление остается неустойчивым перед усилением экономических рисков из-за политики Трампа.

Президент США собирается объявить взаимные пошлины для основных торговых партнеров США, а также обнародовать тарифы на весь импорт из США.

Инвесторы обеспокоены тем, как повлияют пошлины Трампа на экономику, поэтому рынки, в основном, не склонны к риску и оказывают давление на спекулятивные активы, такие как биткоины - отмечает издание.

Цена криптовалюты сегодня на фоне ожидания новых пошлин Трампа

Так сегодня утром биткоин вырос на 1,5% до 84 246,4 доллара, а Ethereum поднялся на 0,8% до 1857,20 долларов. Однако остальная криптовалюта преимущественно потеряла в цене:

XRP упал на 1,2% до 2,0777 долларов;

Solana упал на 1,9%;

Cardano упал на 0,5%;

Polygon упал почти на 5%;

Среди мемкоинов Dogecoin потерял 0,3%, а STRUMP остался без изменений.

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