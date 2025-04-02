Біткоїн стабільний, але інші криптовалюти падають через мита Трампа

Біткоїн стабілізувався в середу через незначну купівлю криптовалюти, адже трейдери остерігаються ризикувати в очікуванні нових торгівельних мит від президента США Дональда Трампа, які мають бути введені 2 квітня. Проте решта криптовалюти втратила у ціні.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Investing.

Цього тижня найбільша у світі криптовалюта трохи відновилася після значного падіння у першому кварталі 2025 року. Але це відновлення залишається нестійким перед посиленням економічних ризиків через політику Трампа.

Президент США збирається оголосити взаємні мита для основних торгівельних партнерів США, а також оприлюднити тарифи на весь імпорт із США.

Інвестори стурбовані тим, як вплинуть мита Трампа на економіку, тому ринки, в основному, несхильні до ризику та чинять тиск на спекулятивні активи, такі як біткоїни