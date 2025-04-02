Біткоїн стабільний, але інші криптовалюти падають через мита Трампа
Київ • УНН
Біткоїн стабілізувався на тлі очікування нових мит від Трампа, але більшість інших криптовалют, таких як XRP, Solana, Cardano та Polygon, втратили у ціні.
Біткоїн стабілізувався в середу через незначну купівлю криптовалюти, адже трейдери остерігаються ризикувати в очікуванні нових торгівельних мит від президента США Дональда Трампа, які мають бути введені 2 квітня. Проте решта криптовалюти втратила у ціні.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Investing.
Цього тижня найбільша у світі криптовалюта трохи відновилася після значного падіння у першому кварталі 2025 року. Але це відновлення залишається нестійким перед посиленням економічних ризиків через політику Трампа.
Президент США збирається оголосити взаємні мита для основних торгівельних партнерів США, а також оприлюднити тарифи на весь імпорт із США.
Інвестори стурбовані тим, як вплинуть мита Трампа на економіку, тому ринки, в основному, несхильні до ризику та чинять тиск на спекулятивні активи, такі як біткоїни
Ціна криптовалюти сьогодні тлі очкування нових мит Трампа
Так сьогодні вранці біткоїн зріс на 1,5% до 84 246,4 долара, а Ethereum піднявся на 0,8% до 1857,20 доларів. Проте решта криптовалюти переважно втратила у ціні:
- XRP впав на 1,2% до 2,0777 доларів;
- Solana впав на 1,9%;
- Cardano впав на 0,5%;
- Polygon впав майже на 5%;
Серед мемкоїнів Dogecoin втратив 0,3%, а STRUMP залишився без змін.
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