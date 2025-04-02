Криптобум серед чиновників: кількість декларацій з криптовалютою зросла у 2.2 раза

Українські чиновники за 2024 рік подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що у 2,2 раза більше, ніж до повномасштабної війни. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

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Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2 113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10% -повідомляє Опендатабот.

Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур. Лідером серед них стала Національна поліція України — 322 декларації, що становить 15% від усіх поданих. У прокуратурі криптовалюту задекларували 240 посадовців, серед суддів — 227, у міських радах — 119, а серед представників ЗСУ — 77. Ще 38 декларацій з криптоактивами надійшло від співробітників НАБУ.

Найбільше декларантів з криптовалютою зареєстровано в Києві та області — 582 і 185 відповідно. Далі йдуть Харківщина (172 чиновники), Дніпропетровщина (167) і Львівщина (133).

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"Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію — 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників", - повідомляє Опендатабот.

Рекордсменом за кількістю біткоїнів став голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко — він задекларував 80 BTC (близько 279,4 млн грн станом на 1 квітня). Найбільше Ethereum вказав депутат Сергій Майзель — 200 токенів (15,5 млн грн). А найбільші криптодоларові активи задекларував начальник департаменту Офісу Генпрокурора Віталій Бровко — 847 908 USDT (35 млн грн).

Водночас кілька ексчиновників, які теж могли потрапити у топ, втім заявили про втрату доступу до своїх криптоактивів. Наприклад, у 2021 році колишній заступник голови Держгеонадр Роман Сарамага задекларував 380,95 BTC (нині це близько 1,33 млрд грн), але згодом повідомив, що не має до них доступу. Подібна ситуація у депутата Подільської райради Одеської області Ігоря Осіпова, який втратив 1 800 ETH (понад 140 млн грн).

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