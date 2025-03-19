Північна Корея стала третім за величиною власником біткоїнів у світі

Північна Корея стала одним із найбільших власників біткоїнів у світі, перевершивши резерви таких країн, як Сальвадор і Бутан .

Про це повідомляє Сoinomedia пише УНН.

Північнокорейська хакерська група, яку підтримує держава, конвертувала велику кількість вкраденого Ethereum (ETH) у біткойн (BTC) з дубайської криптобіржі. У результаті цього поточний капітал склав 13 562 BTC , що оцінюється приблизно в 1,14 мільярда доларів.

Це ставить Північну Корею попереду Сальвадора та Бутану з точки зору державних біткойнів.

Сальвадор, відомий тим, що раніше за інших прийняв біткоїн законним платіжним засобом, має близько 6117 BTC. Бутан, у свою чергу, володіє 10 635 BTC. Північнокорейські біткойн-холдинги перевершили Сальвадор (6117 BTC) і Бутан (10635 BTC), ставшими третіми за величиною власниками державних біткойнів.

Тепер Північна Корея відстає лише від Сполучених Штатів, які мають 198 109 BTC, і Великобританії з 61 245 BTC.

Стрибок Північної Кореї в авуарах біткойнів підкреслює її дедалі більшу увагу до криптовалюти як інструменту для ухилення від міжнародних санкцій і фінансування операцій.

У той час як такі країни, як Сальвадор, відкрито приймають біткойни, участь Північної Кореї в основному відбувається через кібератаки та незаконну діяльність. Атака Bybit є однією з багатьох операцій, які здійснювали північнокорейські хакерські групи. Часто ці операції повязані із фінансуванням державних ініціатив.

Позиція Північної Кореї в рейтингу біткойнів викликає занепокоєння серед урядів інших країн щодо ролі криптовалюти в міжнародній безпеці.

Раніше УНН повідомляв, що хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів.

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