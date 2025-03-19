Північна Корея стала третім за величиною власником біткоїнів у світі

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29948 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 45940 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50808 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56522 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68627 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57082 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56196 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120373 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82090 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226816 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14575 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21524 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18368 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17147 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18717 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88886 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120373 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226816 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403745 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11211 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17170 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18391 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21547 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75318 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Північна Корея стала третім за величиною власником біткоїнів у світі

Київ • УНН

 • 16316 перегляди

Північна Корея конвертувала вкрадений хакерами Ethereum у bitcoin та обігнала Сальвадор і Бутан, ставши третім найбільшим власником криптовалюти з 13 562 BTC. Це викликає занепокоєння у світі.

Північна Корея стала третім за величиною власником біткоїнів у світі

Північна Корея стала одним із найбільших власників біткоїнів у світі, перевершивши резерви таких країн, як Сальвадор і Бутан .

Про це повідомляє Сoinomedia пише УНН.

Північнокорейська хакерська група, яку підтримує держава, конвертувала велику кількість вкраденого Ethereum (ETH) у біткойн (BTC) з дубайської криптобіржі. У результаті цього поточний капітал склав 13 562 BTC , що оцінюється приблизно в 1,14 мільярда доларів.

Це ставить Північну Корею попереду Сальвадора та Бутану з точки зору державних біткойнів.

Сальвадор, відомий тим, що раніше за інших прийняв біткоїн законним платіжним засобом, має близько 6117 BTC. Бутан, у свою чергу, володіє 10 635 BTC. Північнокорейські біткойн-холдинги перевершили Сальвадор (6117 BTC) і Бутан (10635 BTC), ставшими третіми за величиною власниками державних біткойнів.

Тепер Північна Корея відстає лише від Сполучених Штатів, які мають 198 109 BTC, і Великобританії з 61 245 BTC.

Стрибок Північної Кореї в авуарах біткойнів підкреслює її дедалі більшу увагу до криптовалюти як інструменту для ухилення від міжнародних санкцій і фінансування операцій.

У той час як такі країни, як Сальвадор, відкрито приймають біткойни, участь Північної Кореї в основному відбувається через кібератаки та незаконну діяльність. Атака Bybit є однією з багатьох операцій, які здійснювали північнокорейські хакерські групи. Часто ці операції повязані із фінансуванням державних ініціатив.

Позиція Північної Кореї в рейтингу біткойнів викликає занепокоєння серед урядів інших країн щодо ролі криптовалюти в міжнародній безпеці.

Раніше УНН повідомляв, що хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів. 

Китайські хакери два роки читали пошту бельгійської розвідки: що відомо26.02.25, 21:00 • 38175 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини СвітуТехнології
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29