Северная Корея стала третьим по величине владельцем биткойнов в мире
Киев • УНН
Северная Корея конвертировала украденный хакерами Ethereum в bitcoin и обогнала Сальвадор и Бутан, став третьим крупнейшим владельцем криптовалюты с 13 562 BTC. Это вызывает беспокойство в мире.
Северная Корея стала одним из крупнейших владельцев биткоинов в мире, превзойдя резервы таких стран, как Сальвадор и Бутан.
Об этом сообщает Сoinomedia, пишет УНН.
Северокорейская хакерская группа, поддерживаемая государством, конвертировала большое количество украденного Ethereum (ETH) в биткойн (BTC) с дубайской криптобиржи. В результате этого текущий капитал составил 13 562 BTC, что оценивается примерно в 1,14 миллиарда долларов.
Это ставит Северную Корею впереди Сальвадора и Бутана с точки зрения государственных биткойнов.
Сальвадор, известный тем, что раньше других принял биткойн законным платежным средством, имеет около 6117 BTC. Бутан, в свою очередь, владеет 10 635 BTC. Северокорейские биткойн-холдинги превзошли Сальвадор (6117 BTC) и Бутан (10635 BTC), став третьими по величине владельцами государственных биткойнов.
Теперь Северная Корея отстает только от Соединенных Штатов, у которых 198 109 BTC, и Великобритании с 61 245 BTC.
Скачок Северной Кореи в авуарах биткойнов подчеркивает ее все большее внимание к криптовалюте как инструменту для уклонения от международных санкций и финансирования операций.
В то время как такие страны, как Сальвадор, открыто принимают биткойны, участие Северной Кореи в основном происходит через кибератаки и незаконную деятельность. Атака Bybit является одной из многих операций, которые осуществляли северокорейские хакерские группы. Часто эти операции связаны с финансированием государственных инициатив.
Позиция Северной Кореи в рейтинге биткойнов вызывает обеспокоенность среди правительств других стран относительно роли криптовалюты в международной безопасности.
Ранее УНН сообщал, что хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов.
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