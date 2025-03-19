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Северная Корея стала третьим по величине владельцем биткойнов в мире

Киев • УНН

 • 16309 просмотра

Северная Корея конвертировала украденный хакерами Ethereum в bitcoin и обогнала Сальвадор и Бутан, став третьим крупнейшим владельцем криптовалюты с 13 562 BTC. Это вызывает беспокойство в мире.

Северная Корея стала третьим по величине владельцем биткойнов в мире

Северная Корея стала одним из крупнейших владельцев биткоинов в мире, превзойдя резервы таких стран, как Сальвадор и Бутан.

Об этом сообщает Сoinomedia, пишет УНН.

Северокорейская хакерская группа, поддерживаемая государством, конвертировала большое количество украденного Ethereum (ETH) в биткойн (BTC) с дубайской криптобиржи. В результате этого текущий капитал составил 13 562 BTC, что оценивается примерно в 1,14 миллиарда долларов.

Это ставит Северную Корею впереди Сальвадора и Бутана с точки зрения государственных биткойнов.

Сальвадор, известный тем, что раньше других принял биткойн законным платежным средством, имеет около 6117 BTC. Бутан, в свою очередь, владеет 10 635 BTC. Северокорейские биткойн-холдинги превзошли Сальвадор (6117 BTC) и Бутан (10635 BTC), став третьими по величине владельцами государственных биткойнов.

Теперь Северная Корея отстает только от Соединенных Штатов, у которых 198 109 BTC, и Великобритании с 61 245 BTC.

Скачок Северной Кореи в авуарах биткойнов подчеркивает ее все большее внимание к криптовалюте как инструменту для уклонения от международных санкций и финансирования операций.

В то время как такие страны, как Сальвадор, открыто принимают биткойны, участие Северной Кореи в основном происходит через кибератаки и незаконную деятельность. Атака Bybit является одной из многих операций, которые осуществляли северокорейские хакерские группы. Часто эти операции связаны с финансированием государственных инициатив.

Позиция Северной Кореи в рейтинге биткойнов вызывает обеспокоенность среди правительств других стран относительно роли криптовалюты в международной безопасности.

Ранее УНН сообщал, что хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов. 

Китайские хакеры два года читали почту бельгийской разведки: что известно26.02.25, 21:00 • 38154 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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