Хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів
Київ • УНН
Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.
Оголошення про злом призвели до різкого зростання кількості запитів на виведення коштів.
Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Bybit, велика дубайська криптовалютна біржа, нещодавно оголосила про те, що її зламали - компанія втратила 1,5 мільярда доларів. Шахрайство сталося під час звичайного переміщення Ethereum із "холодного гаманця" (офлайн-сховище) у "гарячий гаманець" (використовується для щоденної торгівлі). Хакер скористався недоліком безпеки та перевів активи на невідому адресу.
Під підозрою - хакери з КНДР
Криптодослідна група Arkham Intelligence приписує крадіжку північнокорейській хакерській групі, відомій як Lazarus Group. Lazarus Group — сумно відома кіберзлочинна група, пов’язана з урядом Північної Кореї, яка здійснює кіберзлочини з 2009 року.
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Серед її найпомітніших атак — злом Sony Pictures у 2014 році в помсту за випуск фільму "Інтерв’ю", який пародіював лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Через безпреценденту атаку помітно зросла кількість запитів на виведення коштів, але у Bybit намагаються заспокоїти цю хвилю недовіри
Генеральний директор Bybit Бен Чжоу виступив із заявою, якою хотів запевнити користувачів у тому, що кошти клієнтів залишаються в безпеці та що компанія є платоспроможною.
Ми можемо покрити збитки
У компанії визнали, що новини про злом призвели до різкого зростання кількості запитів на виведення коштів, -відповідно, можуть бути затримки в їх обробці.
Bybit звернувся до глобальної спільноти з кібербезпеки, запропонувавши винагороду в розмірі 10% від повернутої суми , що може скласти 140 мільйонів доларів у разі повного відновлення.
Чжоу також повідомив, що платформа співпрацює з міжнародними органами влади, зокрема з Департаментом поліції Сінгапуру та Інтерполом.
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