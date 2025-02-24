Хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов
Киев • УНН
Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.
Объявления о взломе привели к резкому росту количества запросов на вывод средств.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Bybit, крупная дубайская криптовалютная биржа, недавно объявила о том, что ее взломали - компания потеряла 1,5 миллиарда долларов. Мошенничество произошло во время обычного перемещения Ethereum из «холодного кошелька» (офлайновое хранилище) в «горячий кошелек» (используется для ежедневной торговли). Хакер воспользовался недостатком безопасности и перевел активы на неизвестный адрес.
Под подозрением - хакеры из КНДР
Криптоисследовательская группа Arkham Intelligence приписывает кражу северокорейской хакерской группе, известной как Lazarus Group. Lazarus Group - печально известная киберпреступная группа, связанная с правительством Северной Кореи, которая совершает киберпреступления с 2009 года.
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Среди ее самых заметных атак - взлом Sony Pictures в 2014 году в отместку за выпуск фильма «Интервью», который пародировал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Из-за безпрецендентной атаки заметно возросло количество запросов на вывод средств, но в Bybit пытаются успокоить эту волну недоверия
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу выступил с заявлением, которым хотел заверить пользователей в том, что средства клиентов остаются в безопасности и что компания является платежеспособной.
Мы можем покрыть убытки
В компании признали, что новости о взломе привели к резкому росту количества запросов на вывод средств, - соответственно, могут быть задержки в их обработке.
Bybit обратился к глобальному сообществу по кибербезопасности, предложив вознаграждение в размере 10% от возвращенной суммы, что может составить 140 миллионов долларов в случае полного восстановления.
Чжоу также сообщил, что платформа сотрудничает с международными органами власти, в частности с Департаментом полиции Сингапура и Интерполом.
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