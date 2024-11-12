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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Попался на крючок в WhatsApp: финансист надеялся на дивиденды от крипты на $47 млн, но теперь проведет 24 года в тюрьме

Киев  •  УНН

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Гендиректор банка в Канзасе перевел $47 млн банковских средств на фейковые криптокошельки после мошеннической схемы в WhatsApp. ФБР удалось вернуть только $8 млн, а банкира приговорили к 24 годам заключения.

Генеральный директор популярного в штате Канзас (США) Heartland Tri-State Bank, стал жертвой мошенничества, которое началось с простого сообщения в WhatsApp. Пишет УНН с ссылкой на NBC News и EL PAÍS.

Справка

53-летний Шан Хейнс, директор небольшого банка в Канзасе, стал жертвой "Pig butchering" - утонченного мошенничества с криптовалютой.

В 2022 году в переписке в WhatsApp, отправитель предложил финансисту выгодную возможность инвестировать в крипто-кошелек с очень привлекательной доходностью.

Система была простой в использовании - она работала через приложение и включала криптовалюты.

Справка

Мошенничества, связанные с "Обработкой свиней" (Pig butchering), обычно предполагают участие мошенников, которые побуждают жертв вкладывать деньги, обещая значительную прибыль, а затем исчезают с деньгами.

Как осуществлялась афера

По сути, Хейнс вложил собственные деньги в фальшивые криптовалютные инвестиции.

Впоследствии он начал "занимать" деньги из других источников: из фондов церкви, которую Хейнс регулярно посещал; затем из фондов колледжа одной из его дочерей и, начиная с 2023 года, из Tri-State Bank, где он работал. Это происходило переводами по 1 или 2 миллиона долларов за раз, и даже заставляло сотрудников банка обходить лимиты, установленные самим банком, чтобы осуществить переводы, которых требовал топ-менеджер банка.

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Так 53-летний мужчина сделал переводы на 6,7 миллиона и еще один на 10 миллионов долларов. Эти суммы он перевел на свою мошенническую деятельность.

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Сообщники заверили Хейнса, что его инвестиции принесут огромные дивиденды, а ему нужно лишь вложить больше денег, чтобы вернуть то, что он уже вложил.

Схему рассекретил финдиректор, а ФБР раскрыло мошенничество  

Раскрыть аферу, что привело к государственному расследованию, которое раскрыло весь масштаб мошенничества, помогла бдительность финансового директора банка.

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Согласно судебным документам, Хейнс организовал сложную схему, по которой он перевел более 47 миллионов долларов из средств банка на многочисленные криптовалютные счета, контролируемые третьими лицами.

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ФБР вернуло $8 млн из $47 млн, украденных путем взлома криптокошелька, задействованного в афере. В августе Хейнс был приговорен к 24 годам и пяти месяцам заключения после признания его виновным в хищении.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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