Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей
Киев • УНН
Группа вымогателей, выдавая себя за правоохранителей, заставила предпринимателя передать 250 тыс. USDT, угрожая тюрьмой. Полиция задержала четырех подозреваемых, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Столичные правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей, которые выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте. Дельцы представились правоохранителями и запугивали мужчину длительным заключением по сфабрикованному делу в государственной измене. Об этом пишет УНН с ссылкой на ГУ НП Нацполиции в Киеве.
Детали
Сообщается, что четверо злоумышленников вычислили ориентировочный доход предпринимателя и решили нажиться.
Заговорщики представились правоохранителями и выдвинули потерпевшему вымышленные обвинения в сотрудничестве с Россией. Они запугивали мужчину длительным заключением по сфабрикованному делу о государственной измене и предложили "решить вопрос" за 250 тысяч долларов, обещая закрыть вымышленное "дело". Дельцы заставили потерпевшего передать вымогателям собственные криптоактивы в сумме 250 тыс. USDT, что в эквиваленте превышает 10 млн гривен. В тот же день злоумышленники обналичили присвоенные средства с помощью одного из обменных сервисов
Отмечается, что фигурантов, которые не имели никакого отношения к правоохранительным структурам, следователи полиции Киева задержали и провели ряд обысков по их местам жительства. Задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые по заказу рф выполняли поджоги в нескольких регионах Украины.
НАЗК виявило у трьох посадовців незадекларованої криптовалюти на 180 мільйонів гривень2 августа 2024, 15:54 • 26289 просмотров