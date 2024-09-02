Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

Столичные правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей, которые выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте. Дельцы представились правоохранителями и запугивали мужчину длительным заключением по сфабрикованному делу в государственной измене. Об этом пишет УНН с ссылкой на ГУ НП Нацполиции в Киеве.

Детали

Сообщается, что четверо злоумышленников вычислили ориентировочный доход предпринимателя и решили нажиться.

Заговорщики представились правоохранителями и выдвинули потерпевшему вымышленные обвинения в сотрудничестве с Россией. Они запугивали мужчину длительным заключением по сфабрикованному делу о государственной измене и предложили "решить вопрос" за 250 тысяч долларов, обещая закрыть вымышленное "дело". Дельцы заставили потерпевшего передать вымогателям собственные криптоактивы в сумме 250 тыс. USDT, что в эквиваленте превышает 10 млн гривен. В тот же день злоумышленники обналичили присвоенные средства с помощью одного из обменных сервисов - сообщают правоохранители.

Отмечается, что фигурантов, которые не имели никакого отношения к правоохранительным структурам, следователи полиции Киева задержали и провели ряд обысков по их местам жительства. Задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

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