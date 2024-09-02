Палили автівки військових ЗСУ на замовлення рф: СБУ викрила групу диверсантів

Правоохоронці викрили групу зловмисників, які на замовлення рф виконували підпали в декількох регіонах України. Про це заявили в Службі безпеки, передає УНН.

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У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала фсб.

Слідчі з'ясували, що за вказівкою спецслужб рф їхні поплічники підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань.

Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору фсб ще під час перебування у тюрмі. Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

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Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб) - заявили в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.

Доповнення

За даними слідства, фігуранти "гастролювали" одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім "погоджували" потенційні цілі з російським куратором.

Після його "відмашки" зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх.

Фігуранти фіксували загоряння на мінівідеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти фсб.

Зловмисникам вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.