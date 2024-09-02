Жгли машины военных ВСУ по заказу рф: СБУ разоблачила группу диверсантов

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые по заказу рф выполняли поджоги в нескольких регионах Украины. Об этом заявили в Службе безопасности, передает УНН.

Детали

В результате спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержан организатор и трое участников преступной группы, которую координировала фсб.

Следователи выяснили, что по указанию спецслужб рф их приспешники поджигали служебные авто Сил обороны. Приоритетными целями врага были военные пикапы, которые привлечены к выполнению боевых задач.

Координатором группы был бывший заключенный с Херсонщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю. К незаконной деятельности он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.

По данным следствия, организатор преступной группы попал в поле зрения фсб еще во время пребывания в тюрьме. После выхода на свободу на бывшего заключенного дистанционно вышел представитель российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество за деньги.

Во время обысков по адресам задержанных изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

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Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - заявили в СБУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанных.

Дополнение

По данным следствия, фигуранты "гастролировали" сразу по трем областным центрам. Там они сначала отслеживали авто украинских защитников, а затем "согласовывали" потенциальные цели с российским куратором.

После его "отмашки" злоумышленники прибывали к местам парковки военных автомобилей в темное время суток и поджигали их.

Фигуранты фиксировали возгорание на минивидеокамеру, а затем на флеш-носителях передавали координатору, который должен был присылать отчеты фсб.

Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов - в Херсоне.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве еще одну информаторку военной разведки рф. Злоумышленница собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.