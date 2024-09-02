Намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" ППО: затримано інформаторку російського гру

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Під прицілом" ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України. Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, - йдеться у повідомленні.

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Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку - колишню бухгалтерку місцевого підприємства.

Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє.

Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і завчасно затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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