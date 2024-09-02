Намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" ППО: затримано інформаторку російського гру

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56981 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112372 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150919 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123160 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114801 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116375 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144750 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75615 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84072 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181145 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 36306 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 28524 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 25813 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 25025 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 21625 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150919 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144750 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181145 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518693 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7466 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34734 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34311 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36433 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59832 перегляди
Актуальне
Намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" ППО: затримано інформаторку російського гру

Намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" ППО: затримано інформаторку російського гру

Київ • УНН

 • 21436 перегляди

У Миколаєві затримано інформаторку російської розвідки, яка збирала дані для ракетних ударів. Жінка фіксувала координати оборонних об'єктів та систем ППО, передаючи інформацію куратору з гру рф.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Під прицілом" ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України. Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку - колишню бухгалтерку місцевого підприємства.

Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє.

Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і завчасно затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Прикриваючись посадою лісника, шпигував за оборонцями Харкова: затримано агента російського гру30.08.24, 10:28 • 17294 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36