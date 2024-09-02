Пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО: задержан информатор российского гру

Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве еще одну информаторку военной разведки РФ. Злоумышленница собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Под прицелом» врага были заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины. Чтобы осуществить огневое поражение этих объектов «в обход» ПВО, агрессор пытался узнать о местах базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, - говорится в сообщении.

Детали

Для выполнения вражеского задания российская спецслужба привлекла свою информаторку - бывшую бухгалтершу местного предприятия.

Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком. В случае установления локации «нужного» объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает.

Все полученные сведения она обобщала в «отчет» для своего российского куратора - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Его установочные данные уже известны контрразведчикам Службы безопасности.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеской соратницы и заблаговременно задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который фигурантка использовала для связи с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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