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Виманили у підприємця 250 тис. доларів у криптовалюті: правоохоронці викрили злочинну групу вимагачів

Виманили у підприємця 250 тис. доларів у криптовалюті: правоохоронці викрили злочинну групу вимагачів

Київ • УНН

 • 21174 перегляди

Група вимагачів, видаючи себе за правоохоронців, змусила підприємця передати 250 тис. USDT, погрожуючи ув'язненням. Поліція затримала чотирьох підозрюваних, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Столичні правоохоронці викрили злочинну групу вимагачів, які виманили у підприємця 250 тис. доларів у криптовалюті. Ділки представились правоохоронцями та залякували чоловіка тривалим ув'язненням за сфабрикованою справою у державній зраді. Про це пише УНН із посиланням на ГУ НП Нацполіції в Києві.

Деталі

Повідомляється, що четверо зловмисників вирахували орієнтовний дохід підприємця та вирішили нажитися.

Змовники представились правоохоронцями та висунули потерпілому вигадані звинувачення у співпраці з росією. Вони залякували чоловіка тривалим ув'язненням за сфабрикованою справою у державній зраді та запропонували "вирішити питання" за 250 тисяч доларів, обіцяючи закрити вигадану "справу". Ділки змусили потерпілого передати вимагачам власні криптоактиви у сумі 250 тис. USDT, що в еквіваленті перевищує 10 млн гривень. Того ж дня зловмисники перевели в готівку привласнені кошти за допомогою одного з обмінних сервісів

- повідомляють правоохоронці.  

Зазначається, що фігурантів, які не мали жодного відношення до правоохоронних структур, слідчі поліції Києва затримали й провели ряд обшуків за їх місцями проживання. Затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП

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