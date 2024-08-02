Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения полных проверок деклараций установило факт недостоверного декларирования криптовалюты на почти 200 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

В частности, заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области в декларации за 2021 год задекларировал биткоин стоимостью 100 млн грн в гривневом эквиваленте на конец отчетного периода, однако не подтвердил наличие при проведении полной проверки.

В декларации за 2022 год установлено отражение недостоверных сведений о наличии криптовалюты на более 48 млн грн. Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты декларант объяснил похищением холодного криптокошелька и ключа к нему, по другой части актива - чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации - отмечают в НАПК.

Также в у сотрудника Донецкой областной прокуратуры в декларации за 2022 год обнаружили декларирование недостоверных сведений на более 23 млн грн.

Отмечается, что только по криптовалюте служащий указал недостоверные сведения на 22,5 млн грн, в частности о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, а о некоторых вообще не стал упоминать.

Сам мужчина объясняет - часть криптовалюты была подарена ему биржей, которая работала в тестовом режиме и не была присоединена к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией биржи для привлечения клиентов, а не реальной ценой.

Между тем депутат Винницкого городского совета, как установило Агентство, в декларации за 2021 год указал сведения о наличии у члена его семьи 20 токенов биткоина стоимостью более 2 млн грн и DOT на почти 7,5 млн грн, однако не смог подтвердить при проведении полной проверки.

В то же время член семьи декларанта предоставил скриншот, который не позволяет установить правдивость указанной в декларации информации, а по "Bitcoin" также отметил, что сейчас потерян доступ к активу на указанной бирже. По результатам полной проверки установлено отражение недостоверных сведений на общую сумму 12 млн грн - отмечают в НАПК.

В ведомстве подчеркнули, что по обоснованным выводам НАПК правоохранители начали уголовные производства по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Напомним

Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.