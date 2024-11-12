Биткоин резко поднялся выше $89 000: что вызвало рекордный рост криптовалюты

Биткоин (BTC) ненадолго поднялся выше $89 000 на торгах во вторник, прежде чем скорректироваться до $87 000 во время «дикой» торговой сессии, где актив увеличил 7-дневный прирост более чем на 32%, свидетельствуют данные CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Волатильность, по данным издания, привела к ликвидациям почти $700 млн по фьючерсам, отслеживаемым криптовалютой, что повлияло как на длинные, так и на короткие позиции (или ставки на более высокие и более низкие цены соответственно). Такие совокупные потери являются самыми высокими с начала апреля, когда BTC ненадолго пересек свой предыдущий пик на уровне более $73 000.

BTC вырос более чем на 7% за последние 24 часа после необычно оптимистичных выходных, перенеся настроения относительно более высоких цен после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США на прошлой неделе.

По словам банковских аналитиков, победа республиканцев может привести к росту общей капитализации рынка криптовалют до $10 трлн к концу 2026 года с текущей отметки в $3 трлн, с целевой ценой в $100 000 к концу этого года.

Однако трейдеры предупреждают о краткосрочной коррекции цен, а также прогнозируют более медленный рост с текущих уровней до $100 000.

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