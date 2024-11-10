Биткоин установил новый рекорд: что происходит с криптовалютой после выборов в США

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 110502 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 138337 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 151388 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 154630 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 193330 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 126753 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 126126 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121303 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин установил новый рекорд: что происходит с криптовалютой после выборов в США

Биткоин установил новый рекорд: что происходит с криптовалютой после выборов в США

Киев  •  УНН

14:29 • 3880 просмотра

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Биткоин впервые в истории пересек отметку в 80 тысяч долларов, установив новый ценовой рекорд. После победы Трампа на выборах криптовалюта выросла на 16%, аналитики прогнозируют дальнейший рост до 100 тысяч.

Крупнейшая криптовалюта мира установила свой ценовой рекорд в 80 тысяч долларов. Пишет УНН со ссылкой на данные сервиса обмена криптовалют.

Биткоин ненадолго пересек ценовую отметку в 80 тысяч долларов, тем самым установив свой новый исторический ценовой максимум.

Свой активный рост криптовалюта получила после победы Дональда Трампа на президентский выборах в США 6 ноября, с того времени он вырос на 16%.

Также многие аналитики прогнозируют, что до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, биткоин может превысить ценовую отметку в 100 тыс долларов.

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Напомним

Еще сегодня, 10 ноября, утром биткоин стоил 79 тысяч долларов.


Ирина Колесник

Ирина Колесник

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bitkoinБиткойн
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты