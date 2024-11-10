Биткоин установил новый рекорд: что происходит с криптовалютой после выборов в США
Киев • УНН
Биткоин впервые в истории пересек отметку в 80 тысяч долларов, установив новый ценовой рекорд. После победы Трампа на выборах криптовалюта выросла на 16%, аналитики прогнозируют дальнейший рост до 100 тысяч.
Крупнейшая криптовалюта мира установила свой ценовой рекорд в 80 тысяч долларов. Пишет УНН со ссылкой на данные сервиса обмена криптовалют.
Биткоин ненадолго пересек ценовую отметку в 80 тысяч долларов, тем самым установив свой новый исторический ценовой максимум.
Свой активный рост криптовалюта получила после победы Дональда Трампа на президентский выборах в США 6 ноября, с того времени он вырос на 16%.
Также многие аналитики прогнозируют, что до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, биткоин может превысить ценовую отметку в 100 тыс долларов.
Напомним
Еще сегодня, 10 ноября, утром биткоин стоил 79 тысяч долларов.