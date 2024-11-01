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Обманули вкладчиков на почти 14 миллионов гривен: разоблачены аферисты, которые торговали квартирами без документов

Обманули вкладчиков на почти 14 миллионов гривен: разоблачены аферисты, которые торговали квартирами без документов

Киев  •  УНН

12:29 • 5805 просмотра

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Трое мошенников обманули более 20 инвесторов на сумму 14 миллионов гривен, продавая квартиры без документов. Злоумышленники собирали паевые взносы на счет фиктивного застройщика и исчезли с деньгами.

Организаторы мошеннической схемы убеждали инвесторов платить паевые взносы на счет застройщика, подчеркивая развитую инфраструктуру, которая существовала лишь на бумаге.

Пишет УНН со ссылкой на Департамент безопасности Нацполиции Украины.

Правоохранители сообщили подозрения псевдозастройщикам из Броваров, которые нажились на инвесторах на сумму более 14 миллионов гривен. По данным следователей, более 20 человек вложили деньги в будущую новостройку в Броварах с якобы развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой.

Фигуранты убеждали будущих владельцев квартир в привлекательности локации, подчеркивая удачное транспортное сообщение. При этом дельцы торговали без каких-либо разрешительных документов: всего «на крючок» аферистов попало более 20 инвесторов, которые по поддельным договорам оплатили паевые взносы на счет застройщика. Фирма застройщика, как оказалось впоследствии, действовала только на бумаге.

Организатором мошеннической схемы оказался 44 летний местный житель. Вместе с еще двумя своими сообщниками - мужчинами 43-х и 61-летних.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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