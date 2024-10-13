Апелляция по застройке во Львове будет рассматриваться без участия сторон
Киев • УНН
Министерство культуры оспаривает решение суда об отмене приказа по охране памятников во Львове. Апелляционное разбирательство состоится 14 октября 2024 года в письменной форме, что вызывает беспокойство министерства.
Апелляция МКСК по застройке во Львове будет рассматриваться без участия сторон. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.
Детали
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины продолжает отстаивать интересы культурного наследия, оспаривая решение Киевского окружного административного суда, которое отменило приказ об утверждении научно-проектной документации, регулирующей охрану исторических памятников во Львове.
Апелляционное разбирательство, запланированное на 14 октября 2024 года, будет проходить в письменной форме, без участия сторон. Министерство выражает обеспокоенность, что такой формат не позволит полноценно представить аргументы в защиту исторического наследия Львова.
В условиях активной застройки это решение может угрожать сохранению уникальной культурной среды города, которая требует особого внимания. Министерство подчеркивает важность надлежащей защиты исторических памятников, чтобы избежать их уничтожения в процессе урбанизации.
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