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Апеляція щодо забудови у Львові розглядатиметься без участі сторін

Київ • УНН

 • 32194 перегляди

Міністерство культури оскаржує рішення суду про скасування наказу щодо охорони пам'яток у Львові. Апеляційний розгляд відбудеться 14 жовтня 2024 року в письмовій формі, що викликає занепокоєння міністерства.

Апеляція щодо забудови у Львові розглядатиметься без участі сторін

Апеляція МКСК щодо забудови у Львові розглядатиметься без участі сторін. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.

Деталі

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України продовжує відстоювати інтереси культурної спадщини, оскаржуючи рішення Київського окружного адміністративного суду, яке скасувало наказ про затвердження науково-проєктної документації, що регулює охорону історичних пам’яток у Львові.

Апеляційний розгляд, запланований на 14 жовтня 2024 року, проходитиме в письмовій формі, без участі сторін. Міністерство висловлює занепокоєння, що такий формат не дозволить повноцінно представити аргументи на захист історичної спадщини Львова.

В умовах активної забудови це рішення може загрожувати збереженню унікального культурного середовища міста, яке потребує особливої уваги. Міністерство наголошує на важливості належного захисту історичних пам’яток, щоб уникнути їх знищення в процесі урбанізації.

У Львові повідомили про замінування Ратуші07.08.23, 13:18 • 266029 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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