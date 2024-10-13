Апеляція щодо забудови у Львові розглядатиметься без участі сторін
Київ • УНН
Міністерство культури оскаржує рішення суду про скасування наказу щодо охорони пам'яток у Львові. Апеляційний розгляд відбудеться 14 жовтня 2024 року в письмовій формі, що викликає занепокоєння міністерства.
Апеляція МКСК щодо забудови у Львові розглядатиметься без участі сторін. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України продовжує відстоювати інтереси культурної спадщини, оскаржуючи рішення Київського окружного адміністративного суду, яке скасувало наказ про затвердження науково-проєктної документації, що регулює охорону історичних пам’яток у Львові.
Апеляційний розгляд, запланований на 14 жовтня 2024 року, проходитиме в письмовій формі, без участі сторін. Міністерство висловлює занепокоєння, що такий формат не дозволить повноцінно представити аргументи на захист історичної спадщини Львова.
В умовах активної забудови це рішення може загрожувати збереженню унікального культурного середовища міста, яке потребує особливої уваги. Міністерство наголошує на важливості належного захисту історичних пам’яток, щоб уникнути їх знищення в процесі урбанізації.
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