Пытались взыскать несуществующий долг с жены воина ВСУ: в Бердичеве задержали двух мошенников
Киев • УНН
Двое мужчин требовали 50 тыс. грн от гражданской жены военнослужащего ВСУ, угрожая ей расправой. Женщина отдала часть средств, после чего вымогателей задержали.
Находясь под психологическим давлением, женщина отнесла в ломбард личные вещи, а затем передала средства «долга», во время чего двое фигурантов были задержаны.
Пишет УНН со ссылкой пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
В Бердичеве задержали двух мужчин, которые «выбивали» деньги из гражданской жены военнослужащего ВСУ.
Детали инцидента
В сентябре 2024 года вымогатели назначили встречу потерпевшей и требовали уплатить им 50 тыс грн. Наличие какого-либо долга женщина отрицала. Ей пригрозили физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации. Под психологическим давлением потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук и отдала часть долга.
Подозреваемые требовали передать остальные деньги, а в случае обращения к правоохранителям - угрожали физическим насилием.
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Также установили окончательный срок уплаты средств. Опасаясь за свою жизнь, женщина была вынуждена собрать очередную сумму.
После получения от потерпевшей 10 тыс грн оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас мошенникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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