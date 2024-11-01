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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытались взыскать несуществующий долг с жены воина ВСУ: в Бердичеве задержали двух мошенников

Киев  •  УНН

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Двое мужчин требовали 50 тыс. грн от гражданской жены военнослужащего ВСУ, угрожая ей расправой. Женщина отдала часть средств, после чего вымогателей задержали.

Находясь под психологическим давлением, женщина отнесла в ломбард личные вещи, а затем передала средства «долга», во время чего двое фигурантов были задержаны.

Пишет УНН со ссылкой пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Бердичеве задержали двух мужчин, которые «выбивали» деньги из гражданской жены военнослужащего ВСУ.

Детали инцидента

В сентябре 2024 года вымогатели назначили встречу потерпевшей и требовали уплатить им 50 тыс грн. Наличие какого-либо долга женщина отрицала. Ей пригрозили физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации. Под психологическим давлением потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук и отдала часть долга.

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Подозреваемые требовали передать остальные деньги, а в случае обращения к правоохранителям - угрожали физическим насилием.

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Также установили окончательный срок уплаты средств. Опасаясь за свою жизнь, женщина была вынуждена собрать очередную сумму.

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После получения от потерпевшей 10 тыс грн оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас мошенникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Похитили киевлянина и требовали у него 50 тыс. долларов: будут судить двух мужчин27 июня 2024, 10:54 • 20675 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
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