В Киеве будут судить двух мужчин, которые похитили 29-летнего мужчину и держали в неволе трое суток, вымогая у него 50 тысяч долларов за освобождение. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин 24 и 25 лет, обвиняемых в похищении, незаконном лишении свободы человека, группой лиц, из корыстных побуждений, грабеже и вымогательстве, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, в декабре 2023 года на столичном Печерске обвиняемые силой затащили 29-летнего мужчину в свой автомобиль - они хотели получить от него деньги, которые он якобы был должен. При себе потерпевший имел 2500 долларов и мобильный телефон, которые присвоил один из похитителей. Обвиняемые обещали отпустить мужчину, если он заплатит им 50 000 долларов США.

"Потерпевшего удерживали в неволе трое суток, тем временем правоохранители уже искали его и вышли на след похитителей. После их задержания мужчину отпустили", - рассказали прокуроры.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Сейчас к мужчинам применены меры пресечения в виде содержания под стражей, без внесения залога.

Им грозит наказание сроком до 12 лет лишения свободы.

Изъяли наркотиков на 4 млн гривен: в Киеве разоблачили четырех торговцев кокаином