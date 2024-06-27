Викрали киянина та вимагали у нього 50 тис. доларів: судитимуть двох чоловіків
Київ • УНН
Двох чоловіків віком 24 та 25 років судитимуть за викрадення 29-річного киянина, утримання його в неволі протягом трьох діб та вимогу викупу у розмірі 50 000 доларів США за його звільнення.
У Києві судитимуть двох чоловіків, які викрали 29-річного чоловіка та тримали в неволі три доби, вимагавши у нього 50 тисяч доларів за звільнення. У це у четвер повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків 24 та 25 років, обвинувачених у викраденні, незаконному позбавлені волі людини, групою осіб, з корисливих мотивів, грабежі та вимаганні, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України)
Як повідомляється, у грудні 2023 року на столичному Печерську обвинувачені силою затягли 29-річного чоловіка до свого автомобіля – вони хотіли отримати від нього гроші, які він начебто був винен. При собі потерпілий мав 2500 доларів та мобільний телефон, які привласнив один з викрадачів. Обвинувачені обіцяли відпустити чоловіка, якщо він заплатить їм 50 000 доларів США.
"Потерпілого утримували в неволі три доби, тим часом правоохоронці вже шукали його і вийшли на слід викрадачів. Після їх затримання чоловіка відпустили", - розповіли прокурори.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Наразі до чоловіків застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, без внесення застави.
Їм загрожує покарання строком до 12 років позбавлення волі.
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