Выплата 1 тыс. гривен: мошенники создают фейковые аккаунты Минсоцполитики для кражи данных карт

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Министерство социальной политики предупреждает о мошеннических ресурсах, которые обещают выплаты 1000 гривен от государства. Настоящие выплаты будут осуществляться через официальное приложение «Дія».

В сети, в частности среди Telegram-каналов, распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства, предупредили в четверг в ведомстве, сообщает УНН.

Минсоцполитики призывает не доверять таким сообщениям и не переходить  по соответствующим ссылкам.

Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карточек, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам

- отметили в Минсоц.

В ведомстве указали, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства.

Также напомнили, что возможность получить 1000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка" будет осуществляться через официальное приложение "Дія".

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи28 октября 2024, 15:59 • 136803 просмотра

Контекст 

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи. 

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса. Эти средства можно будет использовать в течение зимних месяцев - декабря, января и февраля.

Деньги поступят на виртуальную карту "Национального кэшбэка", которую можно открыть через приложение "Дія". Соболев уточнил, что средства будут "маркированы", то есть существует ограниченный перечень направлений, на которые их можно будет потратить

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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