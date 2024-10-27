Стало відомо, як українці отримають по 1000 гривень через "Дію"
Київ • УНН
Мінекономіки пояснило механізм виплати 1000 гривень кожному українцю через віртуальну картку "Національного кешбеку". Кошти можна буде витратити протягом зими на визначені потреби або задонатити на ЗСУ.
Мінекономіки роз'яснило, як українцям нарахують 1000 грн. Про це повідомляє "Ми-Україна", передає УНН.
Деталі
Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев заявив, що українці отримають по 1000 гривень на людину незалежно від віку та соціального статусу. Ці кошти можна буде використати протягом зимових місяців – грудня, січня та лютого.
Гроші надійдуть на віртуальну картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити через додаток "Дія". Соболев уточнив, що кошти будуть "марковані", тобто існує обмежений перелік напрямків, на які їх можна буде витратити.
Крім того, українці матимуть можливість задонатити частину отриманих грошей на підтримку Збройних Сил України.