Стало известно, как украинцы получат по 1000 гривен через "Дію"
Киев • УНН
Минэкономики объяснило механизм выплаты 1000 гривен каждому украинцу через виртуальную карту "Национального кэшбека". Средства можно будет потратить в течение зимы на определенные нужды или задонатить на ВСУ.
Минэкономики разъяснило, как украинцам начислят 1000 грн. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.
Детали
Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса. Эти средства можно будет использовать в течение зимних месяцев - декабря, января и февраля.
Деньги поступят на виртуальную карту "Национального кэшбэка", которую можно открыть через приложение "Дія". Соболев уточнил, что средства будут "маркированы", то есть существует ограниченный перечень направлений, на которые их можно будет потратить.
Кроме того, украинцы будут иметь возможность задонатить часть полученных денег на поддержку Вооруженных Сил Украины.