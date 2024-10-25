"Вовина тисяча": Зеленський доручив уряду запровадити нову програму з підтримки українських родин
Київ • УНН
Зеленський доручив уряду запустити нову програму підтримки українських родин з 1 грудня. Кожен член сім'ї отримає по 1000 гривень на оплату українських товарів та послуг.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму підтримки для українців, за якою вони зможуть отримати по тисячі гривень на одного члена родини. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
На всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень
Він зазначив, що кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, придбання квитків на потяг, українські лікарські засоби, українські книжки, на культурні послуги та задонатити на військових – волонтерам, на дрони.
"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Кабінет міністрів спростив процес виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та поранених військових. Тепер заяву можна подавати через центри надання адмінпослуг або онлайн.
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