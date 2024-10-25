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"Вовина тисяча": Зеленський доручив уряду запровадити нову програму з підтримки українських родин

Київ • УНН

 • 43690 перегляди

Зеленський доручив уряду запустити нову програму підтримки українських родин з 1 грудня. Кожен член сім'ї отримає по 1000 гривень на оплату українських товарів та послуг.

"Вовина тисяча": Зеленський доручив уряду запровадити нову програму з підтримки українських родин

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму підтримки для українців, за якою вони зможуть отримати по тисячі гривень на одного члена родини. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

На всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, придбання квитків на потяг, українські лікарські засоби, українські книжки, на культурні послуги та задонатити на військових – волонтерам, на дрони.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Кабінет міністрів спростив процес виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та поранених військових. Тепер заяву можна подавати через центри надання адмінпослуг або онлайн.

Уряд змінив правила виплати допомоги працівникам критичної інфраструктури25.10.24, 13:08 • 13409 переглядiв

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