"Вовина тисяча": Зеленський доручив уряду запровадити нову програму з підтримки українських родин

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму підтримки для українців, за якою вони зможуть отримати по тисячі гривень на одного члена родини. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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На всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень