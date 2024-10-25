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Уряд змінив правила виплати допомоги працівникам критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 13409 перегляди

Кабмін оновив порядок призначення одноразової грошової допомоги працівникам критичної інфраструктури, які постраждали під час війни. Виплати здійснюватимуться з дати встановлення інвалідності або загибелі особи.

Уряд змінив правила виплати допомоги працівникам критичної інфраструктури

Уряд вніс зміни до правил надання одноразової грошової допомоги працівникам критичної інфраструктури, які постраждали під час війни. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Внесено зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

- йдеться у повідомленні Мельничука.

За його словами, зміни передбачають, що працівники обʼєктів критичної інфраструктури, які отримали інвалідність  у звʼязку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, повʼязаних з виконанням службових обовʼязків з початку повномасштабного вторгнення рф, а в разі їх загибелі (смерті) за таких обставин - члени сімей мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю. 

Єдиною умовою, як вказав Мельничук, є те, що такі обʼєкти інфраструктури включені до Реєстру обʼєктів критичної інфраструктури та набули правового статусу обʼєкта критичної інфраструктури. 

 Реалізація права отримувачів на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоровʼю здійснюється з дати встановлення інвалідності або загибелі (смерті) особи. 

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Тетяна Краєвська

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