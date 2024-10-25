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Правительство изменило правила выплаты помощи работникам критической инфраструктуры

Правительство изменило правила выплаты помощи работникам критической инфраструктуры

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Кабмин обновил порядок назначения единовременной денежной помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим во время войны. Выплаты будут осуществляться с даты установления инвалидности или гибели лица.

Правительство внесло изменения в правила предоставления единовременной денежной помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим во время войны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины

- говорится в сообщении Мельничука.

По его словам, изменения предусматривают, что работники объектов критической инфраструктуры, которые получили инвалидность  в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с выполнением служебных обязанностей с начала полномасштабного вторжения рф, а в случае их гибели (смерти) при таких обстоятельствах - члены семей имеют право на назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью. 

Единственным условием, как указал Мельничук, является то, что такие объекты инфраструктуры включены в Реестр объектов критической инфраструктуры и получили правовой статус объекта критической инфраструктуры. 

 Реализация права получателей на назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью осуществляется с даты установления инвалидности или гибели (смерти) лица. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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