Правительство изменило правила выплаты помощи работникам критической инфраструктуры
Киев • УНН
Кабмин обновил порядок назначения единовременной денежной помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим во время войны. Выплаты будут осуществляться с даты установления инвалидности или гибели лица.
Правительство внесло изменения в правила предоставления единовременной денежной помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим во время войны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины
По его словам, изменения предусматривают, что работники объектов критической инфраструктуры, которые получили инвалидность в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с выполнением служебных обязанностей с начала полномасштабного вторжения рф, а в случае их гибели (смерти) при таких обстоятельствах - члены семей имеют право на назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью.
Единственным условием, как указал Мельничук, является то, что такие объекты инфраструктуры включены в Реестр объектов критической инфраструктуры и получили правовой статус объекта критической инфраструктуры.
Реализация права получателей на назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью осуществляется с даты установления инвалидности или гибели (смерти) лица.
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