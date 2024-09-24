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Уряд спрощує процес виплат одноразової допомоги сім’ям загиблих і поранених військових: що зміниться

Уряд спрощує процес виплат одноразової допомоги сім’ям загиблих і поранених військових: що зміниться

Київ • УНН

 • 13026 перегляди

Кабмін оновив порядок призначення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та поранених військових. Тепер заяву можна подати через ЦНАП або онлайн, а рішення прийматиме Мінветеранів.

Кабінет міністрів спростив процес виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та поранених військових. Тепер заяву можна подавати через центри надання адмінпослуг або онлайн. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Уряд оновив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі чи інвалідності військових та ветеранів. 

Зміни були внесені для спрощення процесу, зокрема, тепер заяву на отримання допомоги можна подавати до Міністерства у справах ветеранів через центр надання адмінпослуг або, за наявності технічної можливості та електронного кабінету, через портал Дія чи Єдиний реєстр ветеранів. 

Рішення про виплату буде приймати Мінветеранів, а кошти перераховуватимуться безпосередньо на банківський рахунок одержувача.

Нагадаємо 

Кабінет Міністрів удосконалив механізм надання послуг із психологічної допомоги другого та третього рівнів ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб. 

До життя в тилу довелося звикати заново: історія ветеранки російсько-української війни12.09.24, 13:35 • 17183 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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