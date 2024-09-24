Правительство упрощает процесс выплат единовременного пособия семьям погибших и раненых военных: что изменится
Киев • УНН
Кабмин обновил порядок назначения единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подать через ЦПАУ или онлайн, а решение будет принимать Минветеранов.
Кабинет министров упростил процесс выплат единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подавать через центры предоставления админуслуг или онлайн. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Правительство обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военных и ветеранов.
Изменения были внесены для упрощения процесса, в частности, теперь заявление на получение помощи можно подавать в Министерство по делам ветеранов через центр предоставления админуслуг или, при наличии технической возможности и электронного кабинета, через портал Дія или Единый реестр ветеранов.
Решение о выплате будет принимать Минветеранов, а средства будут перечисляться непосредственно на банковский счет получателя.
Напомним
Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг по психологической помощи второго и третьего уровней ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц.
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