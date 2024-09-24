Правительство упрощает процесс выплат единовременного пособия семьям погибших и раненых военных: что изменится

ukenru
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  6967 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  10650 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  59344 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
  •  109528 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
  •  114087 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
  •  109287 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  120987 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
23 сентября 2024, 10:36  •  126679 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
23 сентября 2024, 10:29  •  126124 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
23 сентября 2024, 10:10  •  121383 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове прогремел сильный взрыв - мэр

В Харькове прогремел сильный взрыв - мэр

  •  101910 просмотра
Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

  •  107427 просмотра
Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

  •  104604 просмотра
Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США

Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США

  •  21206 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  85357 просмотра
публикации
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  6967 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  85357 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

  •  109528 просмотра
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  114087 просмотра
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  192912 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  103307 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  101909 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  80117 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  79421 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  107545 просмотра
Актуальное
Правительство упрощает процесс выплат единовременного пособия семьям погибших и раненых военных: что изменится

Правительство упрощает процесс выплат единовременного пособия семьям погибших и раненых военных: что изменится

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 09:42  •  4285 просмотра

Read in English

Кабмин обновил порядок назначения единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подать через ЦПАУ или онлайн, а решение будет принимать Минветеранов.

Кабинет министров упростил процесс выплат единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подавать через центры предоставления админуслуг или онлайн. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Правительство обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военных и ветеранов. 

Изменения были внесены для упрощения процесса, в частности, теперь заявление на получение помощи можно подавать в Министерство по делам ветеранов через центр предоставления админуслуг или, при наличии технической возможности и электронного кабинета, через портал Дія или Единый реестр ветеранов. 

Решение о выплате будет принимать Минветеранов, а средства будут перечисляться непосредственно на банковский счет получателя.

Напомним 

Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг по психологической помощи второго и третьего уровней ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц. 

К жизни в тылу пришлось привыкать заново: история ветеранки российско-украинской войны12 сентября 2024, 10:35 • 16915 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
artem-lysohorАртем Лисогор