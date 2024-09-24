Правительство упрощает процесс выплат единовременного пособия семьям погибших и раненых военных: что изменится

Кабинет министров упростил процесс выплат единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подавать через центры предоставления админуслуг или онлайн. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Правительство обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военных и ветеранов.

Изменения были внесены для упрощения процесса, в частности, теперь заявление на получение помощи можно подавать в Министерство по делам ветеранов через центр предоставления админуслуг или, при наличии технической возможности и электронного кабинета, через портал Дія или Единый реестр ветеранов.

Решение о выплате будет принимать Минветеранов, а средства будут перечисляться непосредственно на банковский счет получателя.

Напомним

Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг по психологической помощи второго и третьего уровней ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц.

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