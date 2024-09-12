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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К жизни в тылу пришлось привыкать заново: история ветеранки российско-украинской войны

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Валентина Ведровская, ветеранка-аэроразведчица, вернулась к гражданской жизни после 1,5 лет службы. Она получила поддержку и трудоустройство в МХП по программе "МХП Поруч" для ветеранов.

Валентина Ведровская с позывным Веда - ветеранка российско-украинской войны. В мирные времена Валентина руководила общественной организацией, принимала активное участие в политической жизни Львовщины и воспитывала дочь. 24 февраля 2022 года разделило жизнь Валентины на до и после: женщина присоединилась к войску и стала аэроразведчицей. Через полтора года службы Валентина вернулась к гражданской жизни: получила медицинское сопровождение и адаптацию в рамках программы "МХП Поруч". О своем пути из гражданской жизни, на фронт и обратно Валентина рассказала в интервью Еспресо, передает УНН.

Детали

Свой путь в аэроразведчицы Валентина начала с первых дней войны. В тот момент она не была готова к мобилизации, поэтому нашла курсы базовой военной подготовки, где научилась основам обращения с оружием, тактической медицине и аэроразведке.

После учебного курса по управлению коптерами женщина поняла, что ее это захватывает, поэтому пришла с документами в ТЦК, чтобы применять полученные знания на практике. Так Валентина оказалась в ВСУ. Сначала командование не спешило отправлять ее в зону боевых действий. Но женщина настаивала, что хочет летать, а не отсиживаться. На что получила "добро" от командования, и стала летать на разведывательных беспилотниках.

Валентина находила противника и его технику, а затем предоставляла координаты артиллеристам и корректировала удар по врагу. Иногда за один вылет женщине удавалось обнаружить 55-60 единиц вражеской техники.

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Через полтора года службы Веда вернулась к гражданской жизни, по семейным обстоятельствам. Валентина вспоминает, что сначала адаптироваться было сложно: первые несколько месяцев даже с постели вставать не хотелось. К жизни в тылу пришлось привыкать заново.

После двух месяцев отдыха женщина поняла, что война изменила ее мировосприятие и возвращаться на предыдущую работу она не планирует. Женщина была знакома с деятельностью компании МХП и программы "МХП Поруч", которая обеспечивает поддержку военных, ветеранов и их семей: во время службы и на пути возвращения к гражданской жизни. От медицинского, правового и психологического сопровождения до помощи военным частям.

Внимание Валентины привлекли ценности, которые транслирует компания. Поэтому после возвращения с войны она решила, что хочет идти работать именно в МХП. И в первые же дни получила медицинское сопровождение и адаптацию к новым условиям жизни и работы в рамках программы "МХП Поруч".

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В офисе компании для Валентины выделили специальное рабочее место, поскольку работать в одном помещение со всеми сотрудниками женщине было не комфортно.

"Когда ты 95% своего времени находишься в окружении 3-5 человек из своего экипажа, все максимально тихо, спокойно, минимальные движения, минимальные изменения. И когда ты четко помнишь, что открытое пространство - это смерть, то тебе немного плохо. Поэтому сейчас я радуюсь, что у меня здесь есть "домик". Смеюсь, говорю, что здесь еще можно шторку повесить", - рассказала ветеранка.

Валентина убеждена, что готовность коллектива принимать ветерана - необходимость в современной Украине. И подчеркивает, что потребности ветеранов нужно интегрировать комплексно.

Кроме того, по убеждению женщины, крайне важно воспринимать потребности демобилизованных военных как общие потребности граждан.

Сегодня Валентина работает в Департаменте корпоративной социальной ответственности МХП. Среди ее обязанностей - делать так, чтобы общины, в которых присутствуют мощности МХП, развивались и процветали. Чтобы там было комфортно жить и работать как ветеранам, так и гражданским. 

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей.

Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны. Речь, среди прочего, о:

- гуманитарную помощь военным частям;

- медобследование, лечение и реабилитацию;

- юридическую и психологическую поддержку;

- социальную реинтеграцию;

- профессиональную адаптацию;

- наличие горячей линии, которая доступна 24/7. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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