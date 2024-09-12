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До життя в тилу довелося звикати заново: історія ветеранки російсько-української війни

Київ • УНН

 • 17183 перегляди

Валентина Ведровська, ветеранка-аеророзвідниця, повернулася до цивільного життя після 1,5 років служби. Вона отримала підтримку та працевлаштування в МХП за програмою "МХП Поруч" для ветеранів.

Валентина Ведровська з позивним Веда – ветеранка російсько-української війни. У мирні часи Валентина керувала громадською організацією, брала активну участь у політичному житті Львівщини та виховувала донечку. 24 лютого 2022 року розділило життя Валентини на до та після: жінка долучилася до війська і стала аеророзвідницею. Через півтора роки служби Валентина повернулася до цивільного життя: отримала медичний супровід та адаптацію в межах програми "МХП Поруч". Про свій шлях з цивільного життя, на фронт і назад Валентина розповіла в інтерв’ю Еспресо, передає УНН.

Деталі

Свій шлях у аеророзвідниці Валентина розпочала з перших днів війни. В той момент вона не була готова до мобілізації, тож знайшла курси базової військової підготовки, де навчилася основ поводження зі зброєю, тактичній медицині та аеророзвідці.

Після навчального курсу з керування коптерами жінка зрозуміла, що її це захоплює, тож прийшла з документами в ТЦК, щоб застосовувати отримані знання на практиці. Так Валентина опинилася у ЗСУ. Спочатку командування не поспішало відправляти її в зону бойових дій. Але жінка наполягала, що хоче літати, а не відсиджуватися. На що отримала "добро" від командування, і стала літати на розвідувальних безпілотниках.

Валентина знаходила супротивника та його техніку, а потім надавала координати артилеристам і коригувала удар по ворогу. Часом за один виліт жінці вдавалося виявити 55–60 одиниць ворожої техніки.

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Через півтора роки служби Веда повернулася до цивільного життя, через сімейні обставини. Валентина згадує, що спочатку адаптуватися було складно: перші кілька місяців навіть із ліжка вставати не хотілося. До життя в тилу довелося звикати заново.

Після двох місяців відпочинку жінка зрозуміла, що війна змінила її світосприйняття і повертатися на попередню роботу вона не планує. Жінка була знайома з діяльністю компанії МХП та програми "МХП Поруч", яка забезпечує підтримку військових, ветеранів та їхніх родин: під час служби та на шляху повернення до цивільного життя. Від медичного, правового та психологічного супроводу до допомоги військовим частинам.

Увагу Валентини привернули цінності, які транслює компанія. Тож після повернення з війни вона вирішила, що хоче йти працювати саме в МХП. І у перші ж дні отримала медичний супровід та адаптацію до нових умов життя та роботи в межах програми "МХП Поруч".

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В офісі компанії для Валентини виділили спеціальне робоче місце, оскільки працювати в одному приміщення з усіма співробітниками жінці було не комфортно.

"Коли ти 95% свого часу перебуваєш в оточенні 3–5 людей зі свого екіпажу, все максимально тихо, спокійно, мінімальні рухи, мінімальні зміни. І коли ти чітко пам'ятаєш, що відкритий простір – це смерть, то тобі трохи погано. Тому зараз я тішуся, що в мене тут є "домік". Сміюся, кажу, що тут ще можна шторку повісити", – розповіла ветеранка.

Валентина переконана, що готовність колективу приймати ветерана – необхідність у сучасній Україні. І наголошує, що потреби ветеранів потрібно інтегрувати комплексно.

Крім того, на переконання жінки, вкрай важливо сприймати потреби демобілізованих військових як загальні потреби громадян.

Сьогодні Валентина працює в Департаменті корпоративної соціальної відповідальності МХП. Серед її обов’язків - робити так, щоб громади, у яких присутні потужності МХП, розвивалися і процвітали. Аби там було комфортно жити й працювати як ветеранам, так і цивільним. 

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин.

Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни. Мова, серед іншого, про:

• гуманітарну допомогу військовим частинам;

• медобстеження, лікування і реабілітацію;

• юридичну та психологічну підтримку;

• соціальну реінтеграцію;

• професійну адаптацію;

• наявність гарячої лінії, яка доступна 24/7. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна

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