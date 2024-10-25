"Вовина тысяча": Зеленский поручил правительству ввести новую программу по поддержке украинских семей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

На всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике - это защита объектов, это работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся общины, готовятся военные. Кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей. Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Есть-поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен - сказал Зеленский.

Он отметил, что средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества, приобретение билетов на поезд, украинские лекарственные средства, украинские книги, на культурные услуги и задонатить на военных - волонтерам, на дроны.

"Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - добавил Зеленский.

Напомним

Кабинет министров упростил процесс выплат единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подавать через центры предоставления админуслуг или онлайн.

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